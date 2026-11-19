Πόσες ώρες «δούλευαν» οι προϊστορικοί άνθρωποι; Η ζωή πριν από τα ωράρια και τα γραφεία
Πόσες ώρες «δούλευαν» οι προϊστορικοί άνθρωποι; Η ζωή πριν από τα ωράρια και τα γραφεία
Πριν από την εμφάνιση της γεωργίας, οι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες αφιέρωναν μόλις 15 έως 20 ώρες την εβδομάδα στην επιβίωση, αφήνοντας άπλετο χρόνο για τέχνη
Αν αύριο κερδίζατε τόσα χρήματα ώστε να μη χρειαστεί να εργαστείτε ξανά, τι θα κάνατε; Κάποιοι θα συνέχιζαν κανονικά τη δουλειά τους, ίσως με λιγότερες υποχρεώσεις, ενώ άλλοι θα εγκατέλειπαν αμέσως το γραφείο για να ταξιδέψουν και να πραγματοποιήσουν όσα ονειρεύονταν. Όπως και να έχει, η εργασία καταλαμβάνει σήμερα ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας. Δεν ήταν, όμως, πάντα έτσι.
Πριν από την εμφάνιση της γεωργίας και των σύγχρονων επαγγελμάτων, οι άνθρωποι ζούσαν ως κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες. Πώς περνούσαν, λοιπόν, τις ημέρες τους όταν δεν είχαν ωράρια, μισθούς, υπερωρίες και επαγγελματικές υποχρεώσεις;
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Πριν από την εμφάνιση της γεωργίας και των σύγχρονων επαγγελμάτων, οι άνθρωποι ζούσαν ως κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες. Πώς περνούσαν, λοιπόν, τις ημέρες τους όταν δεν είχαν ωράρια, μισθούς, υπερωρίες και επαγγελματικές υποχρεώσεις;
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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