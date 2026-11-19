Ο «Plastic Man» της Βομβάης: Μετατρέπει 20 μπουκάλια σε φαγητό στον αγώνα του κατά της πείνας και της σπατάλης
Ο «Plastic Man» της Βομβάης: Μετατρέπει 20 μπουκάλια σε φαγητό στον αγώνα του κατά της πείνας και της σπατάλης
Στη Βομβάη, ένας 27χρονος βρήκε έναν έξυπνο τρόπο να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα την πείνα και τα σκουπίδια, δίνοντας αξία στα πεταμένα πλαστικά μπουκάλια
Σε μια πόλη όπου τα πλαστικά απορρίμματα φράζουν συχνά τους αγωγούς και επιβαρύνουν την αστική ρύπανση, ένας νεαρός άνδρας βρήκε έναν εμπνευσμένο τρόπο να μετατρέψει τα πεταμένα μπουκάλια σε κάτι πολύτιμο... ένα ζεστό γεύμα. Μέσα από την πρωτοβουλία «Buy Food with Plastic», ο 27χρονος κοινωνικός επιχειρηματίας Σάκτι Γιαντάβ από τη Βομβάη αντιμετωπίζει δύο επίμονες προκλήσεις ταυτόχρονα: τη ρύπανση από πλαστικό και την πείνα.
Η ιδέα είναι απλή: Οι κάτοικοι φέρνουν 20 πεταμένα πλαστικά μπουκάλια και λαμβάνουν ως αντάλλαγμα ένα ζεστό, θρεπτικό γεύμα. Για τον Γιαντάβ, ωστόσο, το εγχείρημα αφορά κάτι πολύ περισσότερο από τη σίτιση των ανθρώπων ή τη συλλογή απορριμμάτων. Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι όσοι χρειάζονται βοήθεια δεν θα αναγκάζονται να θυσιάσουν την αξιοπρέπειά τους για να τη λάβουν.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η ιδέα είναι απλή: Οι κάτοικοι φέρνουν 20 πεταμένα πλαστικά μπουκάλια και λαμβάνουν ως αντάλλαγμα ένα ζεστό, θρεπτικό γεύμα. Για τον Γιαντάβ, ωστόσο, το εγχείρημα αφορά κάτι πολύ περισσότερο από τη σίτιση των ανθρώπων ή τη συλλογή απορριμμάτων. Στόχος του είναι να διασφαλίσει ότι όσοι χρειάζονται βοήθεια δεν θα αναγκάζονται να θυσιάσουν την αξιοπρέπειά τους για να τη λάβουν.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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