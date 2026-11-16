Το να κοιτάζεις τον νυχτερινό ουρανό είναι ήδη μια θεαματική εμπειρία, αν σκεφτείς όλα όσα υπάρχουν έξω από τη Γη, αλλά εδώ και χρόνια, οι παρατηρητές των άστρων περιμένουν συγκεκριμένα να εμφανιστεί ένα «νέο φως».Ίσως αναρωτιέστε τι είναι αρκετά ισχυρό ώστε να δημιουργήσει ένα εντελώς νέο φως στον ουρανό μας, τη στιγμή που οι επιστήμονες και οι αστρονόμοι έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια καταγράφοντας ακριβώς τι υπάρχει στο διάστημα.