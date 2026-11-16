«Κατακλυσμική» έκρηξη άστρου αναμένεται να συμβεί σύντομα – Aλλά κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς
«Κατακλυσμική» έκρηξη άστρου αναμένεται να συμβεί σύντομα – Aλλά κανείς δεν ξέρει πότε ακριβώς
Χάρη στη νέα ισχυρή τεχνολογία, όπως το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA, μπορούμε να δούμε πιο μακριά από ποτέ
Το να κοιτάζεις τον νυχτερινό ουρανό είναι ήδη μια θεαματική εμπειρία, αν σκεφτείς όλα όσα υπάρχουν έξω από τη Γη, αλλά εδώ και χρόνια, οι παρατηρητές των άστρων περιμένουν συγκεκριμένα να εμφανιστεί ένα «νέο φως».
Ίσως αναρωτιέστε τι είναι αρκετά ισχυρό ώστε να δημιουργήσει ένα εντελώς νέο φως στον ουρανό μας, τη στιγμή που οι επιστήμονες και οι αστρονόμοι έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια καταγράφοντας ακριβώς τι υπάρχει στο διάστημα.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Ίσως αναρωτιέστε τι είναι αρκετά ισχυρό ώστε να δημιουργήσει ένα εντελώς νέο φως στον ουρανό μας, τη στιγμή που οι επιστήμονες και οι αστρονόμοι έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια καταγράφοντας ακριβώς τι υπάρχει στο διάστημα.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα