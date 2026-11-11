Οι 50 κορυφαίες επιχειρήσεις του κόσμου για το 2026: Στην κορυφή τεχνολογικός κολοσσός

Δημοσιεύτηκε η λίστα World's Best Companies 2026, αναδεικνύοντας τους επιχειρηματικούς ομίλους που ξεχωρίζουν για την ανάπτυξη, την καινοτομία και το εργασιακό τους περιβάλλον