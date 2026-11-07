To 1978 έριξαν λάστιχα γεμάτα τσιμέντο στη θάλασσα: Το απρόσμενο καταφύγιο για αστακούς

Χιλιάδες μεταχειρισμένα ελαστικά τοποθετήθηκαν στον βυθό πριν από σχεδόν μισό αιώνα. Σήμερα, η περιοχή έχει εξελιχθεί σε ένα σταθερό θαλάσσιο οικοσύστημα με πλούσια ζωή