Ζευγάρι συνταξιοδοτήθηκε στα 54 και μετακόμισε σε νησί που αγόρασε για 48.400€: «Αφήνουμε τη φύση να ορίζει το ρυθμό μας»
Ζευγάρι συνταξιοδοτήθηκε στα 54 και μετακόμισε σε νησί που αγόρασε για 48.400€: «Αφήνουμε τη φύση να ορίζει το ρυθμό μας»
Ζευγάρι από τον Καναδά αγόρασε ιδιωτικό νησί 32 στρεμμάτων έναντι μόλις 48.400 ευρώ, επιλέγοντας να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα και να ζήσει αυτόνομα μέσα στη φύση
Το όνειρο της απόκτησης ενός ιδιωτικού νησιού έκαναν πραγματικότητα ο Τζον και η Τρέισι, ένα ζευγάρι από τον Καναδά, οι οποίοι πριν από οκτώ χρόνια αγόρασαν μια έκταση 32 στρεμμάτων στη Βρετανική Κολομβία.
Το συνολικό κόστος της αγοράς ανήλθε σε μόλις 48.400 ευρώ, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια το ζευγάρι κατοικεί εκεί μόνιμα, έχοντας υιοθετήσει έναν αυτόνομο τρόπο ζωής εκτός ηλεκτρικού δικτύου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Το συνολικό κόστος της αγοράς ανήλθε σε μόλις 48.400 ευρώ, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια το ζευγάρι κατοικεί εκεί μόνιμα, έχοντας υιοθετήσει έναν αυτόνομο τρόπο ζωής εκτός ηλεκτρικού δικτύου.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα