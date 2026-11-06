Ζευγάρι συνταξιοδοτήθηκε στα 54 και μετακόμισε σε νησί που αγόρασε για 48.400€: «Αφήνουμε τη φύση να ορίζει το ρυθμό μας»
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Ζευγάρι συνταξιοδοτήθηκε στα 54 και μετακόμισε σε νησί που αγόρασε για 48.400€: «Αφήνουμε τη φύση να ορίζει το ρυθμό μας»

Ζευγάρι από τον Καναδά αγόρασε ιδιωτικό νησί 32 στρεμμάτων έναντι μόλις 48.400 ευρώ, επιλέγοντας να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα και να ζήσει αυτόνομα μέσα στη φύση

Ζευγάρι συνταξιοδοτήθηκε στα 54 και μετακόμισε σε νησί που αγόρασε για 48.400€: «Αφήνουμε τη φύση να ορίζει το ρυθμό μας»
Το όνειρο της απόκτησης ενός ιδιωτικού νησιού έκαναν πραγματικότητα ο Τζον και η Τρέισι, ένα ζευγάρι από τον Καναδά, οι οποίοι πριν από οκτώ χρόνια αγόρασαν μια έκταση 32 στρεμμάτων στη Βρετανική Κολομβία.

Το συνολικό κόστος της αγοράς ανήλθε σε μόλις 48.400 ευρώ, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια το ζευγάρι κατοικεί εκεί μόνιμα, έχοντας υιοθετήσει έναν αυτόνομο τρόπο ζωής εκτός ηλεκτρικού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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