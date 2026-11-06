Άφησε την ιεροσύνη για να γίνει οδηγός στη Disneyland: «Δεν είναι δουλειά με κύρος, αλλά είμαι ευτυχισμένος»
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Άφησε την ιεροσύνη για να γίνει οδηγός στη Disneyland: «Δεν είναι δουλειά με κύρος, αλλά είμαι ευτυχισμένος»

51χρονος που αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής του στην εκκλησία ως πάστορας, αποφάσισε να εγκαταλείψει την ιεροσύνη για να εργαστεί ως οδηγός λεωφορείου στη Disneyland

Άφησε την ιεροσύνη για να γίνει οδηγός στη Disneyland: «Δεν είναι δουλειά με κύρος, αλλά είμαι ευτυχισμένος»
Ο Michael Bowen πέρασε όλη του τη ζωή στην εκκλησία. Σπούδασε και χειροτονήθηκε πάστορας, ωστόσο παραδέχεται ότι επέλεξε αυτόν τον δρόμο σκεπτόμενος πως κάνει τους άλλους ευτυχισμένους, χωρίς να ρωτήσει ποτέ τον εαυτό του τι θα έκανε τον ίδιο ευτυχισμένο.

Σήμερα, στα 51 του χρόνια, οδηγεί λεωφορεία στη Disneyland και δηλώνει πως βρήκε επιτέλους τη σταθερότητα και την προσωπική ευτυχία που αναζητούσε.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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