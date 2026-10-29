Ντούσκο Πόποφ: Ο διπλός πράκτορας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που φέρεται να ενέπνευσε τον Τζέιμς Μποντ

Ο Ντούσκο Πόποφ ζούσε σαν ήρωας κατασκοπικού μυθιστορήματος, αλλά η δράση του ήταν πραγματική, παραπλάνησε τους Ναζί και συνδέθηκε με τον θρυλικό 007