Η κρουπιέρισσα που έγινε εκατομμυριούχος: Πώς κέρδισε 15 εκατ. δολάρια από τα λάθη των καζίνο
Η κρουπιέρισσα που έγινε εκατομμυριούχος: Πώς κέρδισε 15 εκατ. δολάρια από τα λάθη των καζίνο
Η επαγγελματίας παίκτρια έμαθε να αναγνωρίζει πότε οι ντίλερ αποκάλυπταν άθελά τους στοιχεία από τα κρυφά φύλλα, οργανώνοντας στη συνέχεια ομάδες που αξιοποιούσαν αυτό το πλεονέκτημα
Για τους περισσότερους ανθρώπους, το καζίνο είναι ένας χώρος διασκέδασης όπου η τύχη καθορίζει αν θα φύγουν με περισσότερα χρήματα από όσα έφεραν ή αν θα χάσουν το ποσό που είχαν σκοπό να διαθέσουν. Για την Τζίνα Φιόρε, όμως, το blackjack έγινε επάγγελμα, με την ίδια να υποστηρίζει ότι οι ομάδες παικτών με τις οποίες συνεργάστηκε κέρδισαν συνολικά περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε δύο δεκαετίες.
Η 48χρονη Αμερικανίδα δεν στηρίχθηκε μόνο στη γνωστή τεχνική της καταμέτρησης φύλλων. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά της ήταν ότι μπορούσε να εντοπίζει συγκεκριμένες αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο μοιράζονταν τα χαρτιά, αξιοποιώντας την εμπειρία που είχε αποκτήσει όταν εργαζόταν η ίδια ως κρουπιέρης. Η ιστορία της βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2026, ενώ η ζωή της αναμένεται να αποτελέσει την έμπνευση για τηλεοπτική σειρά.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η 48χρονη Αμερικανίδα δεν στηρίχθηκε μόνο στη γνωστή τεχνική της καταμέτρησης φύλλων. Το σημαντικότερο πλεονέκτημά της ήταν ότι μπορούσε να εντοπίζει συγκεκριμένες αδυναμίες στον τρόπο με τον οποίο μοιράζονταν τα χαρτιά, αξιοποιώντας την εμπειρία που είχε αποκτήσει όταν εργαζόταν η ίδια ως κρουπιέρης. Η ιστορία της βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός βιβλίου που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2026, ενώ η ζωή της αναμένεται να αποτελέσει την έμπνευση για τηλεοπτική σειρά.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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