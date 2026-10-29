Η κρουπιέρισσα που έγινε εκατομμυριούχος: Πώς κέρδισε 15 εκατ. δολάρια από τα λάθη των καζίνο

Η επαγγελματίας παίκτρια έμαθε να αναγνωρίζει πότε οι ντίλερ αποκάλυπταν άθελά τους στοιχεία από τα κρυφά φύλλα, οργανώνοντας στη συνέχεια ομάδες που αξιοποιούσαν αυτό το πλεονέκτημα