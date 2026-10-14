Εξάχρονη πίσω από τα decks: Η μικρότερη DJ στον κόσμο που παίζει σε κλαμπ στην Ιαπωνία
Εξάχρονη πίσω από τα decks: Η μικρότερη DJ στον κόσμο που παίζει σε κλαμπ στην Ιαπωνία
Η Illumi Maeda από την Ιαπωνία μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness σε ηλικία 6 ετών, αφού έπαιξε μουσική για περισσότερο από μία ώρα σε κλαμπ στη Γιοκοχάμα
Στα περισσότερα παιδιά ηλικίας έξι ετών, η καθημερινότητα περιλαμβάνει το σχολείο, τα παιχνίδια και τις αγαπημένες τους δραστηριότητες. Για την Illumi Maeda από την Ιαπωνία, όμως, η μουσική έχει ήδη γίνει κάτι πολύ περισσότερο: την οδήγησε σε ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, κάνοντάς την τη νεότερη γυναίκα DJ που έχει παίξει σε κλαμπ.
Η μικρή, που εμφανίζεται με το καλλιτεχνικό όνομα DJ ILLU, πέτυχε το ρεκόρ σε ηλικία 6 ετών και 99 ημερών. Για να τα καταφέρει, έπαιξε μουσική για περισσότερο από μία ώρα σε κλαμπ στη Γιοκοχάμα, στην επαρχία Καναγκάουα της Ιαπωνίας, μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό.
Από τα τρία της χρόνια πίσω από τα decks
Η ενασχόλησή της με το DJing ξεκίνησε όταν ήταν μόλις τριών ετών. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου η μουσική είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς η οικογένειά της άκουγε διαφορετικά είδη και συχνά διοργάνωνε συγκεντρώσεις με φίλους. Η ίδια θυμάται ότι χόρευε κλασική μουσική με τον προπάππου και την προγιαγιά της, ενώ η μητέρα της συνήθιζε να ακούει μουσική τόσο στο σπίτι όσο και στο αυτοκίνητο. Μάλιστα, φίλοι της μητέρας της που ήταν DJs άρχισαν σταδιακά να της μαθαίνουν τα πρώτα βήματα στον χώρο. Καθοριστική ήταν και η μουσική του Avicii. Όπως εξήγησε η Illumi, όταν ένιωθε πεσμένη ή χωρίς ενέργεια, τα τραγούδια του Σουηδού DJ και παραγωγού τής έφτιαχναν τη διάθεση. Τότε συνειδητοποίησε πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η επίδραση της μουσικής στους ανθρώπους.
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Η μικρή, που εμφανίζεται με το καλλιτεχνικό όνομα DJ ILLU, πέτυχε το ρεκόρ σε ηλικία 6 ετών και 99 ημερών. Για να τα καταφέρει, έπαιξε μουσική για περισσότερο από μία ώρα σε κλαμπ στη Γιοκοχάμα, στην επαρχία Καναγκάουα της Ιαπωνίας, μπροστά σε ένα ενθουσιώδες κοινό.
Από τα τρία της χρόνια πίσω από τα decks
Η ενασχόλησή της με το DJing ξεκίνησε όταν ήταν μόλις τριών ετών. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι όπου η μουσική είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς η οικογένειά της άκουγε διαφορετικά είδη και συχνά διοργάνωνε συγκεντρώσεις με φίλους. Η ίδια θυμάται ότι χόρευε κλασική μουσική με τον προπάππου και την προγιαγιά της, ενώ η μητέρα της συνήθιζε να ακούει μουσική τόσο στο σπίτι όσο και στο αυτοκίνητο. Μάλιστα, φίλοι της μητέρας της που ήταν DJs άρχισαν σταδιακά να της μαθαίνουν τα πρώτα βήματα στον χώρο. Καθοριστική ήταν και η μουσική του Avicii. Όπως εξήγησε η Illumi, όταν ένιωθε πεσμένη ή χωρίς ενέργεια, τα τραγούδια του Σουηδού DJ και παραγωγού τής έφτιαχναν τη διάθεση. Τότε συνειδητοποίησε πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η επίδραση της μουσικής στους ανθρώπους.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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