Εξάχρονη πίσω από τα decks: Η μικρότερη DJ στον κόσμο που παίζει σε κλαμπ στην Ιαπωνία

Η Illumi Maeda από την Ιαπωνία μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness σε ηλικία 6 ετών, αφού έπαιξε μουσική για περισσότερο από μία ώρα σε κλαμπ στη Γιοκοχάμα