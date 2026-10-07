Πώς ένα πλωτό «θηρίο» με 1,4 εκατ. βαρέλια μένει στη θέση του σε βάθος 2.100 μέτρων χωρίς κινητήρες

Ένα τεράστιο πλωτό εργοστάσιο πετρελαίου βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ρίο ντε Τζανέιρο, σε βάθος περίπου 2.100 μέτρων και μπορεί να αποθηκεύσει έως 1,4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Κι όμως, όσο εντυπωσιακά και αν ακούγονται αυτά τα μεγέθη, το ερώτημα βρίσκεται αλλού: πώς παραμένει στη θέση του χωρίς να χρειάζεται να δουλεύει τους κινητήρες του;Η απάντηση βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το FPSO Guanabara MV31, χρησιμοποιεί ένα σύστημα αγκύρωσης γνωστό ως spread mooring. Αντί να βασίζεται στην προώθηση για να διατηρεί τη θέση του, το τεράστιο σκάφος συγκρατείται από ένα δίκτυο δεκάδων γραμμών αγκύρωσης που ξεκινούν από διαφορετικά σημεία του πλωτού και καταλήγουν στον βυθό.Οι γραμμές του συστήματος είναι κατανεμημένες μεταξύ της πλώρης και της πρύμνης και λειτουργούν σαν ένα τεράστιο δίκτυο συγκράτησης. Η γεωμετρία τους έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να περιορίζει τις οριζόντιες μετακινήσεις του FPSO και να διατηρεί τον προσανατολισμό του μέσα στα όρια που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.Αυτό δεν σημαίνει ότι το Guanabara μένει απολύτως ακίνητο. Το αντίθετο. Άνεμος, κύματα και θαλάσσια ρεύματα ασκούν συνεχώς δυνάμεις πάνω στο κύτος και το σκάφος μετακινείται σε κάποιο βαθμό. Οι γραμμές αγκύρωσης αντιμετωπίζουν αυτές τις δυνάμεις και περιορίζουν την κίνησή του, ώστε να παραμένει στην περιοχή που έχει προβλεφθεί για την παραγωγή.