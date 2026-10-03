Επική γκάφα γαμπρού σε γάμο στην Αυστραλία: Είπε το όνομα της αδελφής της νύφης στους όρκους
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Επική γκάφα γαμπρού σε γάμο στην Αυστραλία: Είπε το όνομα της αδελφής της νύφης στους όρκους

Ένα ατυχές λάθος του γαμπρού την ώρα των όρκων, που αποκάλεσε τη νύφη με το όνομα της αδελφής της, έγινε viral στο TikTok

Επική γκάφα γαμπρού σε γάμο στην Αυστραλία: Είπε το όνομα της αδελφής της νύφης στους όρκους
Το άγχος της στιγμής μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τους πιο προετοιμασμένους γαμπρούς, όμως ένα λάθος κατά τη διάρκεια της τελετής ήταν αρκετό για να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο.

Η Έμμα, μια νεόνυμφη από το Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, μοιράστηκε στο TikTok ένα βίντεο από την τελετή του γάμου της, το οποίο έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 2,2 εκατομμύρια προβολές. Στο βίντεο, ο σύζυγός της, την ώρα που υποσχόταν αιώνια αγάπη και αφοσίωση, την αποκάλεσε κατά λάθος «Έμιλη».

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