Επική γκάφα γαμπρού σε γάμο στην Αυστραλία: Είπε το όνομα της αδελφής της νύφης στους όρκους

Ένα ατυχές λάθος του γαμπρού την ώρα των όρκων, που αποκάλεσε τη νύφη με το όνομα της αδελφής της, έγινε viral στο TikTok