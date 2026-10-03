Ο Ιταλός ιερέας που πούλησε 12.000 πιράνχας στην Ευρώπη: Με τα χρήματα άλλαξε έναν ολόκληρο χωριό στον Αμαζόνιο
Ο Ιταλός ιερέας που πούλησε 12.000 πιράνχας στην Ευρώπη: Με τα χρήματα άλλαξε έναν ολόκληρο χωριό στον Αμαζόνιο
Πενήντα χρόνια μετά, το παράξενο σχέδιο του Ιταλού ιερέα εξακολουθεί να ζει μέσα από ένα μουσείο στην καρδιά του Αμαζονίου
Το 1970, ένας Ιταλός Ιησουίτης έφτασε στη Βραζιλία και λίγα χρόνια αργότερα βρέθηκε σε ένα από τα πιο απομονωμένα σημεία του Αμαζονίου. Στο νησί Μαραζό, στις εκβολές του Αμαζονίου, ο Τζοβάνι Γκάλο αντίκρισε μια κοινότητα με ελάχιστες υποδομές, δύσκολη πρόσβαση και σχεδόν ανύπαρκτες οικονομικές ευκαιρίες. Η λύση που σκέφτηκε ήταν τόσο παράξενη όσο και αποτελεσματική: να μετατρέψει τα πιράνχας που οι ψαράδες θεωρούσαν σχεδόν άχρηστα σε προϊόν που θα μπορούσε να πουληθεί στην Ευρώπη.
Στη Βίλα ντε Ζενιπάπο, κοντά στον ποταμό Αράρι, ο Γκάλο δημιούργησε ένα μικρό εργαστήριο και έμαθε στις γυναίκες της κοινότητας πώς να ταριχεύουν και να διατηρούν τα πιράνχας. Τα ψάρια συλλέγονταν από τα δίχτυα των ψαράδων και στη συνέχεια μετατρέπονταν σε διακοσμητικά αντικείμενα. Μέσω των επαφών που είχε κρατήσει στην Ευρώπη, ο Ιταλός ιερέας κατάφερε να στείλει περίπου 12.000 τέτοια δείγματα στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Στη Βίλα ντε Ζενιπάπο, κοντά στον ποταμό Αράρι, ο Γκάλο δημιούργησε ένα μικρό εργαστήριο και έμαθε στις γυναίκες της κοινότητας πώς να ταριχεύουν και να διατηρούν τα πιράνχας. Τα ψάρια συλλέγονταν από τα δίχτυα των ψαράδων και στη συνέχεια μετατρέπονταν σε διακοσμητικά αντικείμενα. Μέσω των επαφών που είχε κρατήσει στην Ευρώπη, ο Ιταλός ιερέας κατάφερε να στείλει περίπου 12.000 τέτοια δείγματα στην Ευρώπη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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