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Φαγητό στο πάτωμα: Ισχύει τελικά ο νόμος των πέντε δευτερολέπτων;
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Φαγητό στο πάτωμα: Ισχύει τελικά ο νόμος των πέντε δευτερολέπτων;

Ο κανόνας των πέντε δευτερολέπτων, όταν πέφτει στο πάτωμα το φαγητό, είναι ένας ανυπόστατος μύθος, καθώς τα βακτήρια μεταφέρονται ακαριαία στην τροφή

Φαγητό στο πάτωμα: Ισχύει τελικά ο νόμος των πέντε δευτερολέπτων;
Σχεδόν όλοι έχουν πετάξει κάποια στιγμή τροφή στο έδαφος, σπεύδοντας να επικαλεστούν τον γνωστό «κανόνα των πέντε δευτερολέπτων» πριν τη καταναλώσουν.

Σύμφωνα με αυτή τη δημοφιλή αντίληψη, τα μικρόβια χρειάζονται χρόνο για να μεταφερθούν στο φαγητό, καθιστώντας το ασφαλές αν το σηκώσουν εγκαίρως. Ωστόσο, η μικροβιολογία έρχεται να διαψεύσει αυτή τη θεωρία.


Διαβάστε περισσότερα www.gazzetta.gr
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