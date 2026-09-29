Φαγητό στο πάτωμα: Ισχύει τελικά ο νόμος των πέντε δευτερολέπτων;

Ο κανόνας των πέντε δευτερολέπτων, όταν πέφτει στο πάτωμα το φαγητό, είναι ένας ανυπόστατος μύθος, καθώς τα βακτήρια μεταφέρονται ακαριαία στην τροφή