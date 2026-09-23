Ο πυρηνικός αντιδραστήρας των 1.020 τόνων που ταξίδεψε με 320 «τροχούς» και 270 χλμ. στον ποταμό Columbia
Ο πυρηνικός αντιδραστήρας των 1.020 τόνων που ταξίδεψε με 320 «τροχούς» και 270 χλμ. στον ποταμό Columbia
Το 1999 ένας πυρηνικός αντιδραστήρας 1.020 τόνων μεταφέρθηκε ολόκληρος από το Trojan με 320 τροχούς και μέσω του ποταμού Columbia, όμως το πυρηνικό καύσιμο παραμένει εκεί
Το 1999, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια της αποξήλωσης ενός πυρηνικού σταθμού χρειάστηκε να μεταφερθεί ολόκληρο. Ο λόγος για τον αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού Trojan, στο Όρεγκον, ο οποίος ζύγιζε περίπου 1.020 τόνους.
Αντί να διαλυθεί σε επιμέρους τμήματα και να μεταφερθεί, οι υπεύθυνοι του έργου επέλεξαν να τον μετακινήσουν ως ενιαίο σύνολο. Για την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε ειδικός εξοπλισμός, ενώ η διαδρομή περιλάμβανε τον ποταμό Columbia και στη συνέχεια οδική μεταφορά μέχρι τις εγκαταστάσεις διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων στην πολιτεία της Ουάσινγκτον.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Αντί να διαλυθεί σε επιμέρους τμήματα και να μεταφερθεί, οι υπεύθυνοι του έργου επέλεξαν να τον μετακινήσουν ως ενιαίο σύνολο. Για την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκε ειδικός εξοπλισμός, ενώ η διαδρομή περιλάμβανε τον ποταμό Columbia και στη συνέχεια οδική μεταφορά μέχρι τις εγκαταστάσεις διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων στην πολιτεία της Ουάσινγκτον.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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