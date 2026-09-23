Ο πυρηνικός αντιδραστήρας των 1.020 τόνων που ταξίδεψε με 320 «τροχούς» και 270 χλμ. στον ποταμό Columbia

Το 1999 ένας πυρηνικός αντιδραστήρας 1.020 τόνων μεταφέρθηκε ολόκληρος από το Trojan με 320 τροχούς και μέσω του ποταμού Columbia, όμως το πυρηνικό καύσιμο παραμένει εκεί