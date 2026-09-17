Μετακινούν γέφυρα 1.130 μέτρων με υδραυλικούς γρύλους: Το θέαμα εντυπωσιάζει
Μετακινούν γέφυρα 1.130 μέτρων με υδραυλικούς γρύλους: Το θέαμα εντυπωσιάζει
Μια γιγάντια σιδηροδρομική γέφυρα στην Ισπανία μετακινείται σταδιακά με υδραυλικούς γρύλους στο πλαίσιο ενός έργου 300 εκατ. ευρώ
Πώς μετακινείς μια γέφυρα μήκους 1.130 μέτρων χωρίς να τη διαλύσεις και χωρίς να σταματήσεις ό,τι βρίσκεται από κάτω της; Η απάντηση βρίσκεται σε ένα τεράστιο σιδηροδρομικό έργο στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στην Ισπανία, όπου ένα μεταλλικό τμήμα εκατοντάδων μέτρων προχωρά σταδιακά με τη βοήθεια υδραυλικών γρύλων.
Η εικόνα είναι από μόνη της εντυπωσιακή. Μια κατασκευή που μοιάζει ακίνητη και σχεδόν αδύνατο να μετακινηθεί, στην πραγματικότητα σπρώχνεται αργά προς τη θέση της. Μέχρι σήμερα έχουν μετακινηθεί ήδη 204 μέτρα, ενώ το μεταλλικό τμήμα που κατασκευάζεται με αυτή τη μέθοδο έχει μήκος 357 μέτρα.
Διαβάστε περισσότερα www.gazzetta.gr
Η εικόνα είναι από μόνη της εντυπωσιακή. Μια κατασκευή που μοιάζει ακίνητη και σχεδόν αδύνατο να μετακινηθεί, στην πραγματικότητα σπρώχνεται αργά προς τη θέση της. Μέχρι σήμερα έχουν μετακινηθεί ήδη 204 μέτρα, ενώ το μεταλλικό τμήμα που κατασκευάζεται με αυτή τη μέθοδο έχει μήκος 357 μέτρα.
Διαβάστε περισσότερα www.gazzetta.gr
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