«Πήγαινε να τον φέρεις πίσω»: Η τραγωδία του αλεξιπτωτιστή Κώστα Μελιγκώνη στα Μέγαρα και το άλμα του αδελφού του 4 ημέρες μετά

Ήταν βράδυ 3ης προς ξημερώματα 4ης Σεπτεμβρίου 2020. Στα Μέγαρα, οι Ειδικές Δυνάμεις πραγματοποιούσαν μία από εκείνες τις ασκήσεις που για τους περισσότερους ανθρώπους μοιάζουν αδιανόητες, αλλά για τους αλεξιπτωτιστές αποτελούν μέρος της καθημερινής τους εκπαίδευσης. Νυχτερινό επιχειρησιακό άλμα ελευθέρας πτώσεως, με τους άνδρες να εγκαταλείπουν το αεροσκάφος μέσα στο σκοτάδι και να πρέπει να κατευθυνθούν με ακρίβεια προς το προκαθορισμένο σημείο της ζώνης ρίψης.Ανάμεσά τους ήταν ο 34χρονος ΕΠΟΠ Λοχίας Κώστας Μελιγκώνης. Ένας έμπειρος άνθρωπος των Ειδικών Δυνάμεων, που είχε κάνει τα αλεξίπτωτα κομμάτι της ζωής του. Εκείνη τη νύχτα, όμως, μια σειρά από αντίξοες συνθήκες θα μετέτρεπαν μια συνηθισμένη επιχειρησιακή άσκηση σε τραγωδία.Ο Κώστας βγήκε από τη ράμπα ενός CH-47D Chinook για να εκτελέσει το προκαθορισμένο επιχειρησιακό άλμα. Με τις νυχτερινές διόπτρες και μέσα στο σκοτάδι, το τοπίο κάτω από τον αλεξιπτωτιστή αποκτά διαφορετική μορφή. Η περιοχή των Μεγάρων, η εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου, το αεροδρόμιο, το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου και ο κόλπος των Μεγάρων αποτελούν σημεία αναφοράς για τον αλεξιπτωτιστή.Κατά τη διάρκεια της καθόδου του, ο Κώστας απομακρύνθηκε από την προβλεπόμενη ζώνη ρίψης των Μεγάρων. Οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα της εποχής ανέφεραν ότι οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούσαν στην περιοχή επηρέασαν την πορεία του.