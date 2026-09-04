«Τυφλές» διακοπές: Το viral trend που σαρώνει – Πρώτα πληρώνεις και μετά μαθαίνεις τον προορισμό

Η νέα ταξιδιωτική τάση κερδίζει έδαφος, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αγοράζουν «τυφλά» πακέτα διακοπών και να μαθαίνουν τον προορισμό τους λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση