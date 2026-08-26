Ο J.P. Morgan αγόρασε 47 στρέμματα ως γαμήλιο δώρο για την κόρη του – Δεκαετίες αργότερα η εγγονή του πήρε μια απρόσμενη απόφαση
Ο J.P. Morgan αγόρασε 47 στρέμματα ως γαμήλιο δώρο για την κόρη του – Δεκαετίες αργότερα η εγγονή του πήρε μια απρόσμενη απόφαση
Το 1900 ο J.P. Morgan αγόρασε μια έκταση 47 στρεμμάτων στο Μέιν για την κόρη του. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, η εγγονή του τη δώρισε σε εθνικό πάρκο
Μία από τις πιο γνωστές παραλίες της πολιτείας του Μέιν στις ΗΠΑ συνδέεται με την ιστορία μίας από τις ισχυρότερες οικογένειες της αμερικανικής τραπεζικής.
Το 1900, ο χρηματοδότης J.P. Morgan αγόρασε μια έκταση περίπου 47 εκταρίων στην ακτή του Ατλαντικού, ως γαμήλιο δώρο για την κόρη του, Louisa. Δεκαετίες αργότερα, μία από τις εγγονές του αποφάσισε να δωρίσει σχεδόν 40 εκτάρια της οικογενειακής ιδιοκτησίας στο Εθνικό Πάρκο Acadia, μετατρέποντας την οικογενειακή περιουσία σε προστατευόμενο δημόσιο χώρο.
Η έκταση περιλάμβανε δύο από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ακτής του Μέιν, την Sand Beach, μια αμμώδη παραλία ανάμεσα σε γρανιτένιους βράχους, και το Great Head, έναν βραχώδη σχηματισμό με θέα στον ωκεανό, που σήμερα αποτελεί τμήμα μιας από τις δημοφιλέστερες πεζοπορικές διαδρομές του πάρκου.
Διαβάστε περισσότερα:www.gazzetta.gr
Το 1900, ο χρηματοδότης J.P. Morgan αγόρασε μια έκταση περίπου 47 εκταρίων στην ακτή του Ατλαντικού, ως γαμήλιο δώρο για την κόρη του, Louisa. Δεκαετίες αργότερα, μία από τις εγγονές του αποφάσισε να δωρίσει σχεδόν 40 εκτάρια της οικογενειακής ιδιοκτησίας στο Εθνικό Πάρκο Acadia, μετατρέποντας την οικογενειακή περιουσία σε προστατευόμενο δημόσιο χώρο.
Η έκταση περιλάμβανε δύο από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της ακτής του Μέιν, την Sand Beach, μια αμμώδη παραλία ανάμεσα σε γρανιτένιους βράχους, και το Great Head, έναν βραχώδη σχηματισμό με θέα στον ωκεανό, που σήμερα αποτελεί τμήμα μιας από τις δημοφιλέστερες πεζοπορικές διαδρομές του πάρκου.
Διαβάστε περισσότερα:www.gazzetta.gr
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