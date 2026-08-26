Σοκ προκαλεί το βίντεο του πρώην μπασκετμπολίστα, Κάιλ Σινγκλέρ

Το όνομα του Κάιλ Σινγκλέρ μπορεί να μην λέει πολλά. Υπήρξε φόργουορντ των Πίστονς και των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ενώ τη σεζόν 2011-12 είχε φορέσει και τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Μάλιστα είχε επιστρέψει στην Ισπανία και είχε αγωνιστεί επίσης σε Ομπραδόιρο και Τενερίφη.Πώς όμως ήρθε στην επικαιρότητα ο 38χρονος, σήμερα, Σινγκλέρ; Ανέβασε μια σειρά από ανησυχητικά βίντεο στο Instagram και στράφηκε ενάντια στον πάλαι ποτέ προπονητή του στο Ντιουκ, Μάικ Σιζέφσκι!«Φίλε, ο Coach Σιζέφσκι με παγίδευσε. Με παγίδευσε, φίλε. Δεν έχω ρεύμα, δεν έχω σπίτι. Επικοινώνησα με τον Κόουτς και όλοι κοίταξαν από την άλλη πλευρά. Του έστειλα μήνυμα και απλώς το αγνόησε πλήρως» ανέφερε αρχικά και συμπλήρωσε:«Μου κόβετε το ρεύμα, εισβάλλετε στο σπίτι μου, μου κλέβετε χρήματα, καταστρέφετε τη ζωή μου. Επικοινώνησα με τον Coach Σιζέφσκι και το μόνο που έκανε ήταν να με βάλει στον πάγκο. Ευχαριστώ, φίλε. Αυτό κάνουμε σε αυτό το πανεπιστήμιο; Υποβιβάζουμε ανθρώπους; Ωραία πράγματα, φίλε... Κόουτς, πού είσαι;»