Κηπουρός στην Ισπανία ήταν σε αναρρωτική άδεια και κουβαλούσε λιπάσματα: Ντετέκτιβ τον έπιασαν να δουλεύει σε δική του επιχείρηση και απολύθηκε
Κηπουρός στην Ισπανία ήταν σε αναρρωτική άδεια και κουβαλούσε λιπάσματα: Ντετέκτιβ τον έπιασαν να δουλεύει σε δική του επιχείρηση και απολύθηκε
Ένας κηπουρός απολύθηκε αφού ιδιωτικοί ερευνητές τον κατέγραψαν να εκτελεί βαριές εργασίες στη δική του επιχείρηση ενώ βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια
Η αναρρωτική άδεια δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να παραμένει κλεισμένος στο σπίτι. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το διάστημα της αποχής από την εργασία για να συνεχίζει να κάνει την ίδια δουλειά για δικό του οικονομικό όφελος.
Αυτό έμαθε ένας κηπουρός στις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των Βαλεαρίδων δικαίωσε τον εργοδότη του και επικύρωσε την απόλυσή του.
Ο άνδρας εργαζόταν στην ίδια εταιρεία από το 2007 και τον Μάιο του 2023 πήρε αναρρωτική άδεια λόγω διάρροιας, έντονων κοιλιακών πόνων, στρες και κρίσεων άγχους που, σύμφωνα με τον ίδιο, οφείλονταν στο εργασιακό του περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Αυτό έμαθε ένας κηπουρός στις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των Βαλεαρίδων δικαίωσε τον εργοδότη του και επικύρωσε την απόλυσή του.
Ο άνδρας εργαζόταν στην ίδια εταιρεία από το 2007 και τον Μάιο του 2023 πήρε αναρρωτική άδεια λόγω διάρροιας, έντονων κοιλιακών πόνων, στρες και κρίσεων άγχους που, σύμφωνα με τον ίδιο, οφείλονταν στο εργασιακό του περιβάλλον.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα