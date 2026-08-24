Κηπουρός στην Ισπανία ήταν σε αναρρωτική άδεια και κουβαλούσε λιπάσματα: Ντετέκτιβ τον έπιασαν να δουλεύει σε δική του επιχείρηση και απολύθηκε

Η αναρρωτική άδεια δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να παραμένει κλεισμένος στο σπίτι. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το διάστημα της αποχής από την εργασία για να συνεχίζει να κάνει την ίδια δουλειά για δικό του οικονομικό όφελος.Αυτό έμαθε ένας κηπουρός στις Βαλεαρίδες Νήσους της Ισπανίας, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των Βαλεαρίδων δικαίωσε τον εργοδότη του και επικύρωσε την απόλυσή του.Ο άνδρας εργαζόταν στην ίδια εταιρεία από το 2007 και τον Μάιο του 2023 πήρε αναρρωτική άδεια λόγω διάρροιας, έντονων κοιλιακών πόνων, στρες και κρίσεων άγχους που, σύμφωνα με τον ίδιο, οφείλονταν στο εργασιακό του περιβάλλον.