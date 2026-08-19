Απάτη με αναπάντητες κλήσεις από το εξωτερικό: Οι διεθνείς κωδικοί που «φουσκώνουν» τους λογαριασμούς
Απάτη με αναπάντητες κλήσεις από το εξωτερικό: Οι διεθνείς κωδικοί που «φουσκώνουν» τους λογαριασμούς
Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη απάτη με αναπάντητες κλήσεις από συγκεκριμένους διεθνείς κωδικούς βρίσκεται σε έξαρση, χρεώνοντας υπέρογκα ποσά όσους ανυποψίαστους πολίτες καλέσουν πίσω
Οι ανεπιθύμητες κλήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς αποτελούν καθημερινό φαινόμενο, όμως σε πολλές περιπτώσεις πίσω από έναν άγνωστο αριθμό κρύβεται μια οργανωμένη απόπειρα τηλεφωνικής απάτης.
Αν και η πλειονότητα αυτών των κλήσεων πραγματοποιείται από εγχώριους αριθμούς, δεν είναι λίγες οι φορές που οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν τηλεφωνικούς κωδικούς του εξωτερικού για να αποσπάσουν χρήματα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Αν και η πλειονότητα αυτών των κλήσεων πραγματοποιείται από εγχώριους αριθμούς, δεν είναι λίγες οι φορές που οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν τηλεφωνικούς κωδικούς του εξωτερικού για να αποσπάσουν χρήματα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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