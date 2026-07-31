Σάλος στην Νέα Υόρκη: Γνωστός δικηγόρος με μισθό 4 εκατ. δολαρίων, έμπλεξε άσχημα μετά από βίντεο με 29χρονη σε παγκάκι
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Σάλος στην Νέα Υόρκη: Γνωστός δικηγόρος με μισθό 4 εκατ. δολαρίων, έμπλεξε άσχημα μετά από βίντεο με 29χρονη σε παγκάκι

Δεν συμβαίνει, τελικά, μονάχα στις συναυλίες των Coldplay...

Σάλος στην Νέα Υόρκη: Γνωστός δικηγόρος με μισθό 4 εκατ. δολαρίων, έμπλεξε άσχημα μετά από βίντεο με 29χρονη σε παγκάκι
Ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων από ένα παγκάκι στο Central Park της Νέας Υόρκης φαίνεται πως μπορεί να αλλάξει για πάντα την καριέρα και την οικονομική πορεία ενός από τους πιο γνωστούς δικηγόρους της Wall Street.

Ο 45χρονος Nathaniel Cullerton, συνέταιρος στη μεγάλη δικηγορική εταιρεία Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τεράστιας δημοσιότητας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να φιλιέται με μια 29χρονη συνάδελφό του, την Kelsey Borenzweig.

Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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