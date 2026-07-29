Το «ξενοδοχείο» των Ναζί για 20.000 επισκέπτες που δεν φιλοξένησε ποτέ κανέναν: Σήμερα είναι τουριστικός προορισμός
Το «ξενοδοχείο» των Ναζί για 20.000 επισκέπτες που δεν φιλοξένησε ποτέ κανέναν: Σήμερα είναι τουριστικός προορισμός
Στις ακτές της Βαλτικής ένα τεράστιο κτίσμα του ναζιστικού καθεστώτος που προοριζόταν για 20.000 τουρίστες παρέμενε ερείπιο και σήμερα έγινε ξανά προορισμός
Στις ακτές της Βαλτικής, στο γερμανικό νησί Ρίγκεν, βρίσκεται μία από τις πιο εντυπωσιακές αλλά και αμφιλεγόμενες κατασκευές του 20ού αιώνα. Πρόκειται για το Prora, ένα τεράστιο συγκρότημα από μπετόν που δημιουργήθηκε από τη ναζιστική Γερμανία με στόχο να γίνει το μεγαλύτερο παραθεριστικό κέντρο στον κόσμο.
Το φιλόδοξο σχέδιο προέβλεπε τη φιλοξενία 20.000 Γερμανών τουριστών ταυτόχρονα, σε ένα κτίριο μήκους 4,5 χιλιομέτρων. Η κατασκευή ξεκίνησε το 1936 και παρουσιάστηκε ως απόδειξη της οργανωτικής δύναμης του Τρίτου Ράιχ. Το έργο ανήκε στην οργάνωση «Δύναμη μέσω της Χαράς» (Kraft durch Freude), η οποία είχε δημιουργηθεί για να οργανώνει τον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων μέσω εκδρομών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και επιδοτούμενων διακοπών.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Το φιλόδοξο σχέδιο προέβλεπε τη φιλοξενία 20.000 Γερμανών τουριστών ταυτόχρονα, σε ένα κτίριο μήκους 4,5 χιλιομέτρων. Η κατασκευή ξεκίνησε το 1936 και παρουσιάστηκε ως απόδειξη της οργανωτικής δύναμης του Τρίτου Ράιχ. Το έργο ανήκε στην οργάνωση «Δύναμη μέσω της Χαράς» (Kraft durch Freude), η οποία είχε δημιουργηθεί για να οργανώνει τον ελεύθερο χρόνο των εργαζομένων μέσω εκδρομών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και επιδοτούμενων διακοπών.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα