Κλειδιά αυτοκινήτου στο φούρνο μικροκυμάτων: Το κόλπο κατά των κλοπών
Κλειδιά αυτοκινήτου στο φούρνο μικροκυμάτων: Το κόλπο κατά των κλοπών
Πολλοί οδηγοί τοποθετούν τα ασύρματα κλειδιά του αυτοκινήτου στον φούρνο μικροκυμάτων για να μπλοκάρουν το σήμα από επίδοξους κλέφτες
Το να βάζετε τα κλειδιά του αυτοκινήτου μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων μπορεί να ακούγεται παράξενο, αλλά πολλοί οδηγοί το κάνουν ως μέτρο προστασίας απέναντι σε έναν τύπο κλοπής που εκμεταλλεύεται την τεχνολογία των σύγχρονων οχημάτων.
Τα οχήματα με σύστημα ανοίγματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless) λειτουργούν χάρη σε μια ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του αυτοκινήτου και του χειριστηρίου. Πρόκειται για ένα άνετο σύστημα, το οποίο όμως επέτρεψε στους εγκληματίες να αναπτύξουν νέες τεχνικές.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Τα οχήματα με σύστημα ανοίγματος και εκκίνησης χωρίς κλειδί (keyless) λειτουργούν χάρη σε μια ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του αυτοκινήτου και του χειριστηρίου. Πρόκειται για ένα άνετο σύστημα, το οποίο όμως επέτρεψε στους εγκληματίες να αναπτύξουν νέες τεχνικές.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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