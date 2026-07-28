«Έβγαινε με 400 γυναίκες ταυτόχρονα;» Ο διάσημος Αυστραλός ποδοσφαιριστής απάντησε στις φήμες

Το ίντερνετ τον «χρέωσε» με 400 γυναίκες ταυτόχρονα, όμως η πραγματικότητα φαίνεται να είναι πολύ διαφορετική