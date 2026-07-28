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«Έβγαινε με 400 γυναίκες ταυτόχρονα;» Ο διάσημος Αυστραλός ποδοσφαιριστής απάντησε στις φήμες
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«Έβγαινε με 400 γυναίκες ταυτόχρονα;» Ο διάσημος Αυστραλός ποδοσφαιριστής απάντησε στις φήμες

Το ίντερνετ τον «χρέωσε» με 400 γυναίκες ταυτόχρονα, όμως η πραγματικότητα φαίνεται να είναι πολύ διαφορετική

«Έβγαινε με 400 γυναίκες ταυτόχρονα;» Ο διάσημος Αυστραλός ποδοσφαιριστής απάντησε στις φήμες
Ένα απλό βίντεο στο TikTok (τσέκαρε εδώ) ήταν αρκετό για να προκαλέσει διαδικτυακό χαμό και να βάλει στο επίκεντρο της συζήτησης τον Αυστραλό ποδοσφαιριστή της Australian Football League, Μπέιλι Σμιθ. Μέσα σε λίγες ώρες, τα social media είχαν γεμίσει με ισχυρισμούς ότι ο 25χρονος διατηρούσε ταυτόχρονα σχέσεις με... 400 γυναίκες.

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με αρκετές γυναίκες να υποστηρίζουν ότι είχαν βγει μαζί του, ενώ κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες που φέρονταν να τους δείχνουν δίπλα στον αθλητή. Ωστόσο, η ιστορία αποδείχθηκε πολύ πιο περίπλοκη απ' όσο φαινόταν αρχικά.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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