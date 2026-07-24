Κάμερα ταχύτητας εκδίδει κατά μέσο όρο 123 πρόστιμα την ημέρα
Κάμερα ταχύτητας εκδίδει κατά μέσο όρο 123 πρόστιμα την ημέρα
Το πιο δραστήριο ραντάρ της Ισπανίας - και όλης της Ευρώπης- συνεχίζει να μοιράζει δεκάδες πρόστιμα καθημερινά, συμβάλλοντας σε ρεκόρ εισπράξεων για την τροχαία
Η Ανδαλουσία φιλοξενεί ένα από τα πιο δραστήρια ραντάρ της Ισπανίας, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί πονοκέφαλο για χιλιάδες οδηγούς.
Το συγκεκριμένο σύστημα, που βρίσκεται στο 968ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου A-7 στην επαρχία της Μάλαγας, κατατάχθηκε ξανά ανάμεσα στα πέντε ραντάρ που επιβάλλουν τις περισσότερες κλήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Αν και ο αριθμός των κυρώσεων μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, συνεχίζει να καταγράφει εξαιρετικά υψηλή δραστηριότητα,
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Το συγκεκριμένο σύστημα, που βρίσκεται στο 968ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου A-7 στην επαρχία της Μάλαγας, κατατάχθηκε ξανά ανάμεσα στα πέντε ραντάρ που επιβάλλουν τις περισσότερες κλήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Αν και ο αριθμός των κυρώσεων μειώθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, συνεχίζει να καταγράφει εξαιρετικά υψηλή δραστηριότητα,
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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