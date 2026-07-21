Έκοψαν στα δύο πολυκατοικία 7.600 τόνων αντί να τη γκρεμίσουν: Τη μετέφεραν 55 μέτρα με τους κατοίκους μέσα

Αν κάποιος σου έλεγε ότι μια πολυκατοικία 100 μέτρων, βάρους 7.600 τόνων, κόπηκε στα δύο, μετακινήθηκε δεκάδες μέτρα πάνω σε ράγες και οι ένοικοί της δεν χρειάστηκε ούτε καν να βγουν από τα σπίτια τους, πιθανότατα θα πίστευες ότι πρόκειται για σενάριο κινηματογραφικής ταινίας.Κι όμως, αυτό ακριβώς συνέβη στις 27 Μαΐου 1987 στην Άλμπα Ιούλια της Ρουμανίας. Σε μια εποχή χωρίς τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα και τις τεχνολογίες που διαθέτουν σήμερα οι μηχανικοί, μια ομάδα ειδικών πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές μετακινήσεις κτιρίων στην ιστορία της πολιτικής μηχανικής.