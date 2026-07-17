Costa Concordia: Ο «ναυτικός χαιρετισμός» που κόστισε 33 ζωές και γιατί ο καπετάνιος άλλαξε πορεία λίγο πριν από το ναυάγιο
Costa Concordia: Ο «ναυτικός χαιρετισμός» που κόστισε 33 ζωές και γιατί ο καπετάνιος άλλαξε πορεία λίγο πριν από το ναυάγιο
Το Netflix επαναφέρει την τραγωδία του Costa Concordia ασχολείται με το γιατί ο καπετάνιος εγκατέλειψε την εγκεκριμένη πορεία και τι ήταν ο «ναυτικός χαιρετισμός»
Τον Ιανουάριο του 2012, το κρουαζιερόπλοιο Costa Concordia προσάραξε σε βραχώδη ύφαλο στα ρηχά νερά κοντά στο νησί Τζίλιο της Ιταλίας και ανατράπηκε, προκαλώντας τον θάνατο 32 ανθρώπων.
Ωστόσο, το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν ο κυβερνήτης του πλοίου, Φραντσέσκο Σκετίνο, είχε ακολουθήσει την προκαθορισμένη πορεία του. Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Netflix Shipwrecked: Nightmare at Sea, το οποίο ανασυνθέτει τις τελευταίες ώρες του μοιραίου ταξιδιού μέσα από μαρτυρίες επιζώντων επιβατών, μελών του πληρώματος, διασωστών και ερευνητών.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ωστόσο, το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν ο κυβερνήτης του πλοίου, Φραντσέσκο Σκετίνο, είχε ακολουθήσει την προκαθορισμένη πορεία του. Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο με την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Netflix Shipwrecked: Nightmare at Sea, το οποίο ανασυνθέτει τις τελευταίες ώρες του μοιραίου ταξιδιού μέσα από μαρτυρίες επιζώντων επιβατών, μελών του πληρώματος, διασωστών και ερευνητών.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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