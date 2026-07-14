Έχετε παλιές VHS στο σπίτι; Κάποιες πωλούνται πάνω από 3.600 ευρώ - Οι κασέτες που έγιναν συλλεκτικός θησαυρός
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Έχετε παλιές VHS στο σπίτι; Κάποιες πωλούνται πάνω από 3.600 ευρώ - Οι κασέτες που έγιναν συλλεκτικός θησαυρός

Οι παλιές VHS επιστρέφουν δυναμικά στην αγορά συλλεκτών. Ορισμένες σπάνιες κασέτες πωλούνται για χιλιάδες ευρώ, με μία να ξεπερνά τα 3.600 ευρώ

Έχετε παλιές VHS στο σπίτι; Κάποιες πωλούνται πάνω από 3.600 ευρώ - Οι κασέτες που έγιναν συλλεκτικός θησαυρός
Ένα ξεχασμένο κουτί με παλιές βιντεοκασέτες σε μια αποθήκη ή ένα συρτάρι μπορεί να κρύβει έναν μικρό θησαυρό. Οι VHS, που για χρόνια θεωρούνταν ξεπερασμένη τεχνολογία, επιστρέφουν δυναμικά στην αγορά συλλεκτών, με ορισμένους τίτλους να φτάνουν σε εντυπωσιακές τιμές σε δημοπρασίες.

Η άνοδος της ζήτησης δεν αφορά μόνο τις βιντεοκασέτες, αλλά συνολικά τις φυσικές μορφές ψυχαγωγίας, όπως DVD, Blu-ray και CD. Μετά την κυριαρχία των ψηφιακών πλατφορμών και του streaming, αρκετοί καταναλωτές στρέφονται ξανά σε αντικείμενα που μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους.

Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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