Από σκουπίδια... σε σπίτια: Τα «τούβλα Lego» που χτίζουν κατοικία 40 τ.μ. σε 5 ημέρες
Από σκουπίδια... σε σπίτια: Τα «τούβλα Lego» που χτίζουν κατοικία 40 τ.μ. σε 5 ημέρες
Στην Κολομβία, ανακυκλωμένα πλαστικά μετατρέπονται σε «τούβλα Lego», επιτρέποντας την κατασκευή σπιτιού 40 τ.μ. σε 5 ημέρες με χαμηλό κόστος
Ό,τι καταλήγει στους δρόμους ως πλαστικό απόρριμμα μπορεί να μετατραπεί σε κατοικία. Στην Κολομβία, η εταιρεία Conceptos Plásticos ανέπτυξε ένα σύστημα που λιώνει ανακυκλωμένο πλαστικό και το μετατρέπει σε ειδικά τούβλα που κουμπώνουν μεταξύ τους, όπως τα κομμάτια Lego.
Με τη μέθοδο αυτή, τέσσερα άτομα μπορούν να κατασκευάσουν ένα σπίτι 40 τετραγωνικών μέτρων με δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και μπάνιο μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, με κόστος περίπου 6.800 δολάρια, προσφέροντας μια οικονομική λύση στέγασης για ευάλωτες κοινότητες και οικογένειες .
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Με τη μέθοδο αυτή, τέσσερα άτομα μπορούν να κατασκευάσουν ένα σπίτι 40 τετραγωνικών μέτρων με δύο υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα και μπάνιο μέσα σε μόλις πέντε ημέρες, με κόστος περίπου 6.800 δολάρια, προσφέροντας μια οικονομική λύση στέγασης για ευάλωτες κοινότητες και οικογένειες .
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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