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Η γέφυρα των 1,7 δισ. ευρώ πάνω από τη θάλασσα που ενώνει δύο χώρες και περνά από τεχνητά νησιά
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Η γέφυρα των 1,7 δισ. ευρώ πάνω από τη θάλασσα που ενώνει δύο χώρες και περνά από τεχνητά νησιά

Μια εντυπωσιακή θαλάσσια γέφυρα 25 χιλιομέτρων ενώνει τη Σαουδική Αραβία με το Μπαχρέιν, περνώντας πάνω από τον κόλπο και τεχνητά νησιά

Η γέφυρα των 1,7 δισ. ευρώ πάνω από τη θάλασσα που ενώνει δύο χώρες και περνά από τεχνητά νησιά
Ένα εντυπωσιακό έργο υποδομής αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ συνδέει δύο διαφορετικές χώρες πάνω από τη θάλασσα. Η Γέφυρα Κινγκ Φαχντ (King Fahd Causeway) ενώνει τη Σαουδική Αραβία με το Μπαχρέιν και επιτρέπει στους οδηγούς να διασχίζουν οδικώς τον Κόλπο του Μπαχρέιν.

Η κατασκευή προσφέρει μια διαδρομή πάνω από τα νερά της περιοχής, με θέα στη θάλασσα, και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους χερσαίους συνδέσμους μεταξύ των δύο χωρών.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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