Το αεροσκάφος-φάντασμα του Ψυχρού Πολέμου: Γιατί τα συντρίμμια του δεν μετακινήθηκαν εδώ και 74 χρόνια
BEST OF NETWORK

Το αεροσκάφος-φάντασμα του Ψυχρού Πολέμου: Γιατί τα συντρίμμια του δεν μετακινήθηκαν εδώ και 74 χρόνια

Ένα μυστικό αεροσκάφος του Ψυχρού Πολέμου συνετρίβη το 1952 στην Κοιλάδα του Θανάτου -Το πλήρωμα σώθηκε με αλεξίπτωτα, όμως τα συντρίμμια παραμένουν εκεί

Το αεροσκάφος-φάντασμα του Ψυχρού Πολέμου: Γιατί τα συντρίμμια του δεν μετακινήθηκαν εδώ και 74 χρόνια
Τα συντρίμμια ενός Grumman SA-16 Albatross, τα οποία παραμένουν για περισσότερες από επτά δεκαετίες στα βουνά της Death Valley, αποκαλύπτουν μια λιγότερο γνωστή πτυχή της αμερικανικής στρατιωτικής αεροπορίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στις 24 Ιανουαρίου 1952, αφού έχασε τον έναν από τους κινητήρες του κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής που συνδεόταν με μονάδες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί από τη Central Intelligence Agency και την United States Air Force.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης