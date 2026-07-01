Το αεροσκάφος-φάντασμα του Ψυχρού Πολέμου: Γιατί τα συντρίμμια του δεν μετακινήθηκαν εδώ και 74 χρόνια
Το αεροσκάφος-φάντασμα του Ψυχρού Πολέμου: Γιατί τα συντρίμμια του δεν μετακινήθηκαν εδώ και 74 χρόνια
Ένα μυστικό αεροσκάφος του Ψυχρού Πολέμου συνετρίβη το 1952 στην Κοιλάδα του Θανάτου -Το πλήρωμα σώθηκε με αλεξίπτωτα, όμως τα συντρίμμια παραμένουν εκεί
Τα συντρίμμια ενός Grumman SA-16 Albatross, τα οποία παραμένουν για περισσότερες από επτά δεκαετίες στα βουνά της Death Valley, αποκαλύπτουν μια λιγότερο γνωστή πτυχή της αμερικανικής στρατιωτικής αεροπορίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.
Το αεροσκάφος συνετρίβη στις 24 Ιανουαρίου 1952, αφού έχασε τον έναν από τους κινητήρες του κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής που συνδεόταν με μονάδες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί από τη Central Intelligence Agency και την United States Air Force.
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Το αεροσκάφος συνετρίβη στις 24 Ιανουαρίου 1952, αφού έχασε τον έναν από τους κινητήρες του κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής που συνδεόταν με μονάδες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί από τη Central Intelligence Agency και την United States Air Force.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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