Ο Ρόμπι Γουίλιαμς τραγούδησε ξαφνικά στον δρόμο, έκπληκτοι τουρίστες τον αποθέωσαν

Μια απρόσμενη εμφάνιση έκανε ο Ρόμπι Γουίλιαμς στο κέντρο της Σεβίλλης, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη του συναυλία, προκαλώντας ενθουσιασμό σε ντόπιους και τουρίστες που βρέθηκαν τυχαία στο σημείο.Ο Βρετανός καλλιτέχνης βρίσκεται στην πόλη της Ανδαλουσίας στο πλαίσιο της εμφάνισής του στο Iconica Santalucía Sevilla Fest και το πρόγραμμα της παγκόσμιας περιοδείας του. Ωστόσο, το βράδυ της Δευτέρας (29/6) αποφάσισε να κάνει μια χαλαρή βόλτα στο ιστορικό κέντρο.Στην περιοχή Σάντα Μαρία λα Μπλάνκα, ο Ρόμπι Γουίλιαμς συνάντησε έναν μουσικό του δρόμου που έπαιζε για περαστικούς. Όταν άκουσε ένα από τα τραγούδια του να ηχεί από την κιθάρα, πλησίασε αυθόρμητα το μικρόφωνο και τραγούδησε μαζί του.