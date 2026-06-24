«Ίσως να μην συνέλθει ποτέ»: Η ζοφερή πρόβλεψη βιβλίου 28 χρόνων για το μέλλον των ΗΠΑ

Μια ανατριχιαστική πρόβλεψη από βιβλίο του 1997 υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ οδεύουν προς τη μεγαλύτερη κρίση τους, προειδοποιώντας ότι η χώρα θα μπορούσε «να μην συνέλθει ποτέ»