«Ίσως να μην συνέλθει ποτέ»: Η ζοφερή πρόβλεψη βιβλίου 28 χρόνων για το μέλλον των ΗΠΑ
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«Ίσως να μην συνέλθει ποτέ»: Η ζοφερή πρόβλεψη βιβλίου 28 χρόνων για το μέλλον των ΗΠΑ

Μια ανατριχιαστική πρόβλεψη από βιβλίο του 1997 υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ οδεύουν προς τη μεγαλύτερη κρίση τους, προειδοποιώντας ότι η χώρα θα μπορούσε «να μην συνέλθει ποτέ»

«Ίσως να μην συνέλθει ποτέ»: Η ζοφερή πρόβλεψη βιβλίου 28 χρόνων για το μέλλον των ΗΠΑ
Το βιβλίο «The Fourth Turning» των Γουίλιαμ Στράους και Νιλ Χάου υποστηρίζει πως η αμερικανική ιστορία ξετυλίγεται σε επαναλαμβανόμενους κύκλους 80 ετών, με κάθε εποχή να τελειώνει σε μια περίοδο μεγάλης αναταραχής, γνωστή ως «κρίση». Σύμφωνα με το βιβλίο, μια τέτοια κρίση βρίσκεται στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Οι συγγραφείς, οι οποίοι επινόησαν επίσης τον όρο «Millennials», προέβλεψαν ότι μια κρίση που θα ξεκινούσε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 θα κορυφωνόταν γύρω στο 2020, πριν φτάσει σε μια τελική διευθέτηση γύρω στο 2026. Κοιτάζοντας πίσω στα τελευταία χρόνια, ανάμεσα σε μια παγκόσμια πανδημία, την οικονομική αστάθεια και τον αυξανόμενο πολιτικό διχασμό, η θεωρία φαίνεται αρκετά ακριβής. Ωστόσο, το τι ακολουθεί δεν είναι τόσο καθησυχαστικό.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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