Τουρκία: Ζήτησε διαζύγιο επειδή η σύζυγός του φέρεται να του έκανε ξόρκια θανάτου, τα φυλαχτά και ο ιμάμης
Τουρκία: Ζήτησε διαζύγιο επειδή η σύζυγός του φέρεται να του έκανε ξόρκια θανάτου, τα φυλαχτά και ο ιμάμης
Αίσθηση προκαλεί στην Τουρκία υπόθεση διαζυγίου με ισχυρισμούς για ξόρκια θανάτου, μαγικά φυλαχτά και παρέμβαση ιμάμη, με το δικαστήριο να απορρίπτει τελικά τις αποζημιώσεις και των δύο πλευρών
Μια ασυνήθιστη υπόθεση διαζυγίου στην Τουρκία τράβηξε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, καθώς στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης βρέθηκαν ισχυρισμοί για μαγικά ξόρκια, φυλαχτά και απόπειρα πρόκλησης βλάβης μέσω υπερφυσικών πρακτικών.
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο σύζυγος ενώπιον του δικαστηρίου, η κρίση στον γάμο τους ξεκίνησε όταν είδε τη σύζυγό του να κόβει τα μαλλιά της μέσα στο σπίτι κάτω από περίεργες συνθήκες. Όταν τη ρώτησε για τον λόγο της πράξης της, εκείνη φέρεται να του απάντησε ότι χρησιμοποιούσε τα μαλλιά της σε τελετουργία με σκοπό να του προκαλέσει ασθένεια και τελικά τον θάνατό του.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο σύζυγος ενώπιον του δικαστηρίου, η κρίση στον γάμο τους ξεκίνησε όταν είδε τη σύζυγό του να κόβει τα μαλλιά της μέσα στο σπίτι κάτω από περίεργες συνθήκες. Όταν τη ρώτησε για τον λόγο της πράξης της, εκείνη φέρεται να του απάντησε ότι χρησιμοποιούσε τα μαλλιά της σε τελετουργία με σκοπό να του προκαλέσει ασθένεια και τελικά τον θάνατό του.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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