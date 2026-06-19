Διέσχισε μόνος τη θάλασσα από τον Παναμά στην Κούβα μεταφέροντας τρόφιμα, φάρμακα και βρεφικό γάλα αξίας 6.000 ευρώ
BEST OF NETWORK

Διέσχισε μόνος τη θάλασσα από τον Παναμά στην Κούβα μεταφέροντας τρόφιμα, φάρμακα και βρεφικό γάλα αξίας 6.000 ευρώ

Με μισό τόνο ανθρωπιστικής βοήθειας στο σκάφος του, διέσχισε τη θάλασσα για να στηρίξει οικογένειες που έχουν ανάγκη

Διέσχισε μόνος τη θάλασσα από τον Παναμά στην Κούβα μεταφέροντας τρόφιμα, φάρμακα και βρεφικό γάλα αξίας 6.000 ευρώ

Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες ειδήσεις για την Κούβα αφορούν ελλείψεις, οικονομικές δυσκολίες και ενεργειακή κρίση, ένας ναυτικός αποφάσισε να κάνει κάτι απλό αλλά ουσιαστικό. Να γεμίσει το σκάφος του με προμήθειες και να διασχίσει μόνος τη θάλασσα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.

Το ταξίδι ξεκίνησε από τον Παναμά και κατέληξε στο Σαντιάγο ντε Κούβα, στην ανατολική πλευρά του νησιού. Στο αμπάρι του σκάφους βρίσκονταν περίπου μισός τόνος τροφίμων, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης, συνολικής αξίας που ξεπερνούσε τις 6.000 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης