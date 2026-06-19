Διέσχισε μόνος τη θάλασσα από τον Παναμά στην Κούβα μεταφέροντας τρόφιμα, φάρμακα και βρεφικό γάλα αξίας 6.000 ευρώ

Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες ειδήσεις για την Κούβα αφορούν ελλείψεις, οικονομικές δυσκολίες και ενεργειακή κρίση, ένας ναυτικός αποφάσισε να κάνει κάτι απλό αλλά ουσιαστικό. Να γεμίσει το σκάφος του με προμήθειες και να διασχίσει μόνος τη θάλασσα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια.



Το ταξίδι ξεκίνησε από τον Παναμά και κατέληξε στο Σαντιάγο ντε Κούβα, στην ανατολική πλευρά του νησιού. Στο αμπάρι του σκάφους βρίσκονταν περίπου μισός τόνος τροφίμων, φαρμάκων και ειδών πρώτης ανάγκης, συνολικής αξίας που ξεπερνούσε τις 6.000 ευρώ.



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