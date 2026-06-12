Τα γιγάντια μηχανήματα που «στρώνουν» δρόμους σαν εκτυπωτές: Μπορούν να φτιάξουν έως 5 χλμ. την ημέρα

Μοιάζουν με τεράστιους εκτυπωτές της ασφάλτου, μόνο που αντί για χαρτί «ξερνούν» ολόκληρους δρόμους από σκυρόδεμα. Τα slipform pavers είναι από εκείνα τα μηχανήματα που εύκολα τραβούν την προσοχή του κοινού, ενώ ταυτόχρονα έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζονται μεγάλα οδικά έργα, αεροδιάδρομοι και βιομηχανικές επιφάνειες.Η ιδέα είναι απλή στη σύλληψη, αλλά εντυπωσιακή στην πράξη. Το μηχάνημα κινείται αργά πάνω στο εργοτάξιο, δέχεται το φρέσκο σκυρόδεμα μπροστά του, το απλώνει ομοιόμορφα, το συμπυκνώνει με δονήσεις, το περνά μέσα από ειδικό καλούπι και το αφήνει πίσω του σε συνεχές, καλοσχηματισμένο στρώμα. Με απλά λόγια, εκεί όπου πριν υπήρχε χαλίκι, χώμα ή προετοιμασμένη βάση, λίγα λεπτά αργότερα υπάρχει ένας ασφαλτοστρωμένος δρόμος.Διαβάστε περισσότερα: