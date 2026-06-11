Κατάστημα μοτοσικλετών χαρίζει μηχανή σε όποιον αντέξει 10 λεπτά ανάποδα
Κατάστημα μοτοσικλετών χαρίζει μηχανή σε όποιον αντέξει 10 λεπτά ανάποδα
Το βίντεο προκάλεσε χαμούλη στα social, με χρήστες να συζητούν για το αν η δοκιμασία είναι ανθρώπινα εφικτή
Δυσκόλεψαν οι εποχές, δυσκόλεψαν και οι αγοραπωλησίες μοτοσικλετών, αδέρφια... Ένα κατάστημα μοτοσικλετών στη Βραζιλία , που λέτε, βρήκε έναν από τους πιο παράξενους τρόπους για να τραβήξει κόσμο στα εγκαίνιά του. Τι έκανε; Κρέμασε μία μηχανή ανάποδα στο ταβάνι και υποσχέθηκε ότι όποιος κατάφερνε να μείνει πάνω της για 10 λεπτά, θα την έπαιρνε δωρεάν.
Η ιδέα ακούγεται απλή, σχεδόν ιντριγκαδόρικη, μέχρι να δει κανείς τη θέση στην οποία έπρεπε να μείνει ο διαγωνιζόμενος. Δεν αρκούσε απλώς να κρεμαστεί από κάπου, όπως θα έκανε κάποιος σε μονόζυγο ή σε παιδική χαρά. Η πρόκληση ήταν να βρεθεί πάνω στη μοτοσικλέτα, σε θέση οδήγησης, μόνο που όλα ήταν γυρισμένα ανάποδα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η ιδέα ακούγεται απλή, σχεδόν ιντριγκαδόρικη, μέχρι να δει κανείς τη θέση στην οποία έπρεπε να μείνει ο διαγωνιζόμενος. Δεν αρκούσε απλώς να κρεμαστεί από κάπου, όπως θα έκανε κάποιος σε μονόζυγο ή σε παιδική χαρά. Η πρόκληση ήταν να βρεθεί πάνω στη μοτοσικλέτα, σε θέση οδήγησης, μόνο που όλα ήταν γυρισμένα ανάποδα.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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