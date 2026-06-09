500 ημέρες στον δρόμο: Ο Ιταλός που κάνει τον γύρο του κόσμου με ποδήλατο και ζει με 10 ευρώ τη μέρα
500 ημέρες στον δρόμο: Ο Ιταλός που κάνει τον γύρο του κόσμου με ποδήλατο και ζει με 10 ευρώ τη μέρα
Εδώ και 500 ημέρες ο Armando Costantino διασχίζει τον κόσμο με ποδήλατο. Από τους -38°C της Μογγολίας μέχρι την έρημο της Αυστραλίας, συνεχίζει ένα ταξίδι ζωής με ελάχιστα χρήματα και απεριόριστη θέληση
Μια σκέψη που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας εξελίχθηκε σε ένα φιλόδοξο εγχείρημα ζωής για τον Armando Costantino. Ο νεαρός Ιταλός ποδηλάτης έχει συμπληρώσει ήδη 500 ημέρες ταξιδεύοντας αδιάκοπα με ποδήλατο σε τρεις ηπείρους, έχοντας διανύσει περίπου τη μισή διαδρομή ενός ταξιδιού που εκτιμά ότι θα διαρκέσει σχεδόν πέντε χρόνια.
Αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Ταϊλάνδη, λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Μπανγκόκ, συνεχίζοντας μια πορεία που τον έχει οδηγήσει από την Ευρώπη έως την καρδιά της Ασίας. Για τον ίδιο, η απόφαση να εγκαταλείψει την καθημερινότητα και να ξεκινήσει τον γύρο του κόσμου ήταν αποτέλεσμα μιας βαθύτερης συνειδητοποίησης.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Ταϊλάνδη, λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την Μπανγκόκ, συνεχίζοντας μια πορεία που τον έχει οδηγήσει από την Ευρώπη έως την καρδιά της Ασίας. Για τον ίδιο, η απόφαση να εγκαταλείψει την καθημερινότητα και να ξεκινήσει τον γύρο του κόσμου ήταν αποτέλεσμα μιας βαθύτερης συνειδητοποίησης.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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