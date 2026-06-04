Νομοσχέδιο που εισήχθη στη Δούμα (το ρωσικό κοινοβούλιο) επέτρεψε στη Roscosmos να χρεώνει μεγάλες εταιρείες για την προβολή των λογοτύπων και των συνθημάτων τους πάνω σε πυραύλους. Η υπηρεσία έχει ήδη ολοκληρώσει τις πρώτες της διαφημιστικές καμπάνιες για διάφορες εθνικές μάρκες, συμπεριλαμβανομένων της τράπεζας PSB Bank και της αλυσίδας Kofemaniya.



Πολλοί αναρωτιούνται γιατί η NASA δεν εμφανίζει ποτέ διαφημίσεις στους πυραύλους της, ή γιατί δεν το κάνουν ιδιωτικές εταιρείες όπως η SpaceX και η Blue Origin. Με την πρώτη ματιά, φαίνεται μια προφανής κίνηση, καθώς οι εκτοξεύσεις πυραύλων είναι συναρπαστικά γεγονότα που παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως, και θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν εύκολο τρόπο για τη μείωση του τεράστιου κόστους.



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