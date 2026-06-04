Πόλη ερευνά κατοίκους που δεν έχουν βγάλει τα σκουπίδια τους εδώ και ένα χρόνο: Ο δήμος έχει υποψίες
Πόλη ερευνά κατοίκους που δεν έχουν βγάλει τα σκουπίδια τους εδώ και ένα χρόνο: Ο δήμος έχει υποψίες
Δήμος στο Βέλγιο ερευνά 70 νοικοκυριά που δεν παρουσίασαν καθόλου απορρίμματα το 2025, υποψιαζόμενος παράνομη απόρριψη ή προσπάθεια αποφυγής των τελών καθαριότητας
Γείτονες εξαιρετικά ευαισθητοποιημένοι με την ανακύκλωση ή απλώς αποφεύγουν να πληρώσουν τα τέλη σκουπιδιών; Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει ο δήμος του Ουφέ, μιας κοινότητας περίπου 1.200 νοικοκυριών στα νότια της Λιέγης, στο Βέλγιο, μετά την ανακάλυψη ότι το 6% των κατοίκων του δεν εναπόθεσε ούτε ένα απόρριμμα στον οικιακό κάδο κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους 2025.
Συνολικά, 70 νοικοκυριά πέρασαν δώδεκα μήνες χωρίς να παράγουν σκουπίδια. Το στοιχείο αυτό, που εντοπίστηκε από τον ίδιο τον δήμο, σήμανε συναγερμό: «Αυτή η κατάσταση μας ανησυχεί», δήλωσε η δήμαρχος Καρολίν Κασάρ κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Συνολικά, 70 νοικοκυριά πέρασαν δώδεκα μήνες χωρίς να παράγουν σκουπίδια. Το στοιχείο αυτό, που εντοπίστηκε από τον ίδιο τον δήμο, σήμανε συναγερμό: «Αυτή η κατάσταση μας ανησυχεί», δήλωσε η δήμαρχος Καρολίν Κασάρ κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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