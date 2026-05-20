Ανατροπή στην ιστορία της Ιαπωνίας: Νέα ανάλυση DNA αποκαλύπτει «κρυφό» πρόγονο
Νέα γενετική έρευνα στην Ιαπωνία αποκαλύπτει μια άγνωστη προγονική ομάδα και DNA Νεάντερταλ που συνδέεται με σύγχρονες ασθένειες
Μια από τις μεγαλύτερες γενετικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ιαπωνία έρχεται να αμφισβητήσει τη θεωρία που κυριαρχούσε επί δεκαετίες για την καταγωγή του ιαπωνικού πληθυσμού. Επιστήμονες του ερευνητικού κέντρου RIKEN υποστηρίζουν πλέον ότι οι σύγχρονοι Ιάπωνες δεν προέρχονται μόνο από δύο αρχαίες πληθυσμιακές ομάδες, αλλά πιθανότατα και από μια τρίτη, μέχρι σήμερα υποτιμημένη, γενετική γραμμή.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances, βασίστηκε στην ανάλυση ολόκληρου του γονιδιώματος περισσότερων από 3.200 ανθρώπων από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Οι ερευνητές εντόπισαν γενετικά ίχνη που φαίνεται να συνδέονται με τον αρχαίο λαό Emishi, ο οποίος κατοικούσε στη βορειοανατολική Ιαπωνία και είχε μελετηθεί -σε περιορισμένο βαθμό- στο παρελθόν.
