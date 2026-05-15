Τους έκοψαν το πότισμα λόγω ξηρασίας ενώ data center κατανάλωνε εκατομμύρια λίτρα νερού κρυφά
Οργή στην Τζόρτζια μετά την αποκάλυψη ότι γιγαντιαίο data center κατανάλωνε τεράστιες ποσότητες νερού εν μέσω ξηρασίας, τη στιγμή που οι κάτοικοι της περιοχής καλούνταν να περιορίσουν τη χρήση
Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στην πολιτεία της Τζόρτζια οι αποκαλύψεις γύρω από τη λειτουργία ενός τεράστιου κέντρου δεδομένων, το οποίο φέρεται να κατανάλωνε εκατοντάδες εκατομμύρια λίτρα νερού, την ώρα που οι κάτοικοι της περιοχής καλούνταν να περιορίσουν ακόμη και το πότισμα των κήπων τους λόγω ξηρασίας.
Η υπόθεση αφορά την περιοχή του Fayetteville, περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της Ατλάντα, όπου κάτοικοι άρχισαν να παρατηρούν σημαντική μείωση στην πίεση του νερού στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές ζητούσαν από τους πολίτες να μειώσουν δραστικά την κατανάλωση νερού εξαιτίας των αυξημένων κινδύνων ξηρασίας και πυρκαγιών.
