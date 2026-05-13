Η μητέρα όλων των πολύτιμων λίθων: Βρέθηκε ρουμπίνι 5 κιλών και 11.000 καρατίων
Το γιγαντιαίο ρουμπίνι ξεχωρίζει όχι μόνο για το μέγεθός του, αλλά και για το σπάνιο χρώμα και τη λάμψη του
Το να βρεθεί ένα μεγάλο ρουμπίνι είναι από μόνο του σπάνιο. Το να εντοπιστεί όμως ένα ρουμπίνι που πλησιάζει τα 5 κιλά και φτάνει τα 11.000 καράτια είναι κάτι που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα δεδομένα της αγοράς πολύτιμων λίθων. Αυτό ακριβώς συνέβη στη Μιανμάρ, όπου ομάδα γεωλόγων και εργατών ορυχείων εντόπισε μία από τις πιο εντυπωσιακές πέτρες των τελευταίων δεκαετιών.
Το τεράστιο ρουμπίνι βρέθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην περιοχή Μογκόκ, έναν τόπο που θεωρείται εδώ και χρόνια από τους σημαντικότερους στον κόσμο για την εξόρυξη ρουμπινιών. Η είδηση του ευρήματος διαδόθηκε γρήγορα και προκάλεσε το ενδιαφέρον ειδικών, εμπόρων και συλλεκτών πολύτιμων λίθων, καθώς τέτοιου μεγέθους πέτρες δεν εμφανίζονται συχνά στην αγορά.
