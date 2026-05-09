Μερακλής: Πήρε 8 πλαστικά βαρέλια και έφτιαξε κανονική βάρκα που ταξιδεύει με μηχανή Mercury
Η χειροποίητη κατασκευή από ανακυκλωμένα βαρέλια επιπλέει κανονικά και μεταφέρει μέχρι τρία άτομα
Υπάρχουν DIY κατασκευές που μοιάζουν πρόχειρες και υπάρχουν κι εκείνες που σε κάνουν να αναρωτιέσαι πώς γίνεται να δουλεύουν τόσο καλά. Η περίπτωση του Βραζιλιάνου δημιουργού Araújo ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Χρησιμοποιώντας οκτώ παλιά πλαστικά βαρέλια, ξύλα, λίγη φαντασία και πολλή υπομονή, κατάφερε να κατασκευάσει μια κανονική βάρκα που επιπλέει, μεταφέρει τρία άτομα και δέχεται μέχρι και εξωλέμβια μηχανή Mercury 5 ίππων.
Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι όλη η διαδικασία καταγράφηκε βήμα προς βήμα στο YouTube, μέσα από το κανάλι “araujocaiaque”, δείχνοντας πως αυτό που αρχικά μοιάζει με αυτοσχεδιασμό, στην πραγματικότητα κρύβει τεχνική, εμπειρία και αρκετή γνώση πάνω στις χειροποίητες κατασκευές.
