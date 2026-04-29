Streamer περπατούσε από τη Φιλαδέλφεια στην Καλιφόρνια και παρασύρθηκε από όχημα σε live μετάδοση

Ο Isaiah Thomas, γνωστός στο διαδίκτυο ως «Hmblzayy», κατέγραψε σε ζωντανή ροή τη στιγμή που χτυπήθηκε από όχημα ενώ περπατούσε κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου Interstate 40 στην Ιντιάνα. Ο streamer βρισκόταν στην 34η ημέρα μιας διαδρομής 100 ημερών, με στόχο να διανύσει με τα πόδια την απόσταση από τη Φιλαδέλφεια μέχρι την Καλιφόρνια.Ο Thomas πραγματοποιούσε την πορεία των 4.800 χιλιομέτρων φορώντας γιλέκο υψηλής ορατότητας, ενώ πίσω του ακολουθούσε ένα μπλε Mazda ως όχημα προστασίας. Η κατάσταση πήρε δυσάρεστη τροπή όταν ένα άλλο αυτοκίνητο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του Mazda, με αποτέλεσμα το όχημα προστασίας να παρασύρει τον Thomas και να τον ρίξει στο έδαφος με μεγάλη ορμή.Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ίδιος κατάφερε να σηκωθεί, αναφέροντας στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο ότι τον έσωσε η ζώνη στήριξης πλάτης που φορούσε.