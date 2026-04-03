Το γηραιότερο ζωντανό ον στον πλανήτη βρίσκεται στην Ισπανία και έχει αλλάξει ελάχιστα τα τελευταία 220 εκατομμύρια χρόνια
Ο παλαιότερος ζωντανός οργανισμός στον κόσμο είναι ένα υποβρύχιο δάσος 100.000 ετών που φωλιάζει στη Μεσόγειο και απειλείται απ' την ανθρώπινη δραστηριότητα
Η Ποσειδωνία η ωκεάνιος είναι ένα θαλάσσιο ενδημικό φυτό της Μεσογείου, οι συστάδες του οποίου σχηματίζουν πραγματικά υποβρύχια λιβάδια. Δεν πρόκειται για άλγη, καθώς διαθέτει ρίζα, στέλεχος, φύλλα, καρπούς και άνθη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που μοιάζει με δάσος κάτω από το νερό. Σ
ύμφωνα με το Save Posidonia Project, το φυτό αυτό φιλοξενεί 400 είδη θαλάσσιων φυτών και 1.000 είδη θαλάσσιων ζώων, αποτελώντας έναν κρίσιμο πυρήνα ζωής για το οικοσύστημα.
Το μακροβιότερο ον του κόσμου: Ο ρόλος του στο θαλάσσιο οικοσύστημα
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση του φυτού εντοπίζεται στις Βαλεαρίδες Νήσους και θεωρείται ο μεγαλύτερος και μακροβιότερος ζωντανός οργανισμός στον κόσμο. Με εκτιμώμενη ηλικία τα 100.000 έτη και μήκος περίπου οκτώ χιλιόμετρα, αυτό το υποβρύχιο λιβάδι εκτείνεται σε ολόκληρο το Φυσικό Πάρκο των Αλυκών της Ίμπιζα και της Φορμεντέρα.
