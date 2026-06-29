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Νέα εξόρμηση της Τροχαίας στην Αττική με 10 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αφαιρέθηκαν 1.211 διπλώματα
Νέα εξόρμηση της Τροχαίας στην Αττική με 10 συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αφαιρέθηκαν 1.211 διπλώματα
Περισσότεροι από 25.900 έλεγχοι αλκοολομέτρησης σε όλο το λεκανοπέδιο – Ακινητοποιήθηκαν 702 οχήματα και αφαιρέθηκαν εκατοντάδες άδειες
επήρεια αλκοόλΣε 27 συλλήψεις οδηγών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο μεγάλης τροχονομικής εξόρμησης που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Από αυτούς, 10 οδηγοί εντοπίστηκαν να βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη άνω του προβλεπόμενου ορίου, σε μια εβδομάδα.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 25.938 αλκοολομετρήσεις, από τις οποίες προέκυψαν 217 παραβάσεις. Το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων ανήλθε σε 0,84% επί του συνόλου των ελέγχων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 7.794 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας.
Στο πλαίσιο των ελέγχων, 702 οχήματα ακινητοποιήθηκαν, ενώ 120 από αυτά μεταφέρθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 1.211 άδειες ικανότητας οδήγησης και 389 άδειες κυκλοφορίας.
Η ειδική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γ.Α.Δ.Α. και πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Ιουνίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιουνίου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας.
Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 25.938 αλκοολομετρήσεις, από τις οποίες προέκυψαν 217 παραβάσεις. Το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων ανήλθε σε 0,84% επί του συνόλου των ελέγχων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας.
Παράλληλα, οι αστυνομικοί βεβαίωσαν 7.794 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, παραβίαση σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας.
Στο πλαίσιο των ελέγχων, 702 οχήματα ακινητοποιήθηκαν, ενώ 120 από αυτά μεταφέρθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 1.211 άδειες ικανότητας οδήγησης και 389 άδειες κυκλοφορίας.
Η ειδική δράση σχεδιάστηκε από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γ.Α.Δ.Α. και πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Ιουνίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιουνίου 2026, με τη συμμετοχή αστυνομικών των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας.
Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.
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