Η Κίνα «μπλόκαρε»: Το έργο των 234 χλμ. σιδηροδρόμου που κόλλησε εξαιτίας 85 χιλιοστών
Η Κίνα «μπλόκαρε»: Το έργο των 234 χλμ. σιδηροδρόμου που κόλλησε εξαιτίας 85 χιλιοστών
Ένα τεράστιο project στη Γκόμπι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αλλά 20 χιλιόμετρα στα σύνορα με τη Μογγολία μπλοκάρουν τα πάντα
Η εικόνα μοιάζει σχεδόν παράλογη. Ένας σιδηρόδρομος 234 χιλιομέτρων, χτισμένος μέσα στην έρημο της Γκόμπι, με γέφυρες, υποδομές και πλήρη λειτουργικότητα, φτάνει μέχρι τα σύνορα Κίνας και Μογγολίας και εκεί σταματά. Όχι γιατί τελείωσαν οι πόροι ή η διαθέσιμη τεχνολογία, αλλά διότι απομένουν μόλις 20 χιλιόμετρα που εδώ και 13 χρόνια δεν μπορούν να ολοκληρωθούν. Ένα έργο που ξεκίνησε το 2012 για να λύσει ένα από τα μεγαλύτερα logistics προβλήματα της Ασίας, παραμένει ημιτελές σε ένα σημείο που στον χάρτη μοιάζει σχεδόν ασήμαντο.
Το πρόβλημα, ωστόσο, μόνο ασήμαντο δεν είναι. Στον πυρήνα του βρίσκεται μια διαφορά μόλις 85 χιλιοστών στο πλάτος των σιδηροδρομικών γραμμών. Η Μογγολία χρησιμοποιεί το σοβιετικό εύρος γραμμής των 1.520 mm, ενώ η Κίνα το διεθνές των 1.435 mm. Αυτή η μικρή απόσταση αρκεί για να καταστήσει αδύνατη τη διέλευση των ίδιων τρένων από τη μία χώρα στην άλλη, αναγκάζοντας τη μεταφόρτωση των εμπορευμάτων στα σύνορα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει καθυστερήσεις, αυξημένο κόστος και απώλεια του βασικού πλεονεκτήματος που υπόσχεται ο σιδηρόδρομος.
Το πρόβλημα, ωστόσο, μόνο ασήμαντο δεν είναι. Στον πυρήνα του βρίσκεται μια διαφορά μόλις 85 χιλιοστών στο πλάτος των σιδηροδρομικών γραμμών. Η Μογγολία χρησιμοποιεί το σοβιετικό εύρος γραμμής των 1.520 mm, ενώ η Κίνα το διεθνές των 1.435 mm. Αυτή η μικρή απόσταση αρκεί για να καταστήσει αδύνατη τη διέλευση των ίδιων τρένων από τη μία χώρα στην άλλη, αναγκάζοντας τη μεταφόρτωση των εμπορευμάτων στα σύνορα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει καθυστερήσεις, αυξημένο κόστος και απώλεια του βασικού πλεονεκτήματος που υπόσχεται ο σιδηρόδρομος.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
